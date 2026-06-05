Mareykanka Oo Beeniyay Weerar ay Iran Sheegtay inay ku Qaadeen Marakiibtiisa Dagaalka.

Ciidamada Maraykanka ayaa beeniyay in Iran ay rasaas digniin ah ku ridday maraakiibtooda dagaalka, iyagoo sheegay in fal noocaas ah uu noqon lahaa jebin culus oo heshiis xabbad-joojinta aan cagaha adag ku taagnayn ah ee u dhexeeya labada dal.
Taliska Dhexe ee Maraykanka ee gobolka ayaa ku qoray barta bulshada ee X: “Ciidamada Iran ma aysan fulin wax weerar ah oo ka dhan ah maraakiibta badda ee Maraykanka, mana aysan ridin rasaas. Tallaabadaas waxay noqon lahayd jebin cad oo xabbad-joojin ah.”
Ciidamada Iran ayaa horay u sheegay in ciidankooda badda ay rasaas digniin ah ku rideen maraakiibta dagaalka ee Maraykanka ee ku sugnaa badda Cumaan.
Telefishinka dowladda Iran ayaa sidoo kale baahiyay muuqaallo uu sheegay inay muujinayaan xilligii rasaasta digniinta la riday.