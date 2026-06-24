Qarax Caawa ka Dhacay Iraan iyo khasaare ka Dhashay

Shan qof ayaa ku dhaawacmay kadib qarax gaas oo ka dhacay deegaanka Pulur ee gobolka Mazandaran.
Sida ay warbaahinta Iiraan sheegtay, Mojtaba Bandad Kermani oo ah madaxa shabakadda caafimaadka iyo daaweynta ee degmada Damavand, ayaa ka hadlay dhacdadan oo fiidnimadii Arbacada dhacday, isagoo sheegay in dhaawacyada soo gaadhay dadkaasi ay ahaayeen kuwo aad u daran, sidaas darteedna loo baahday in daaweyntooda lagu fuliyo Xarunta Takhasuska Gubashada ee Tehran, waxayna ciidamada gurmadku u qaadeen Tehran.
Wuxuu intaas ku daray in xaaladda laba ka mid ah dadka dhaawacmay ay aad u liidato, isla markaana ay dhakhaatiirtu wadaan dadaallo lagu xasillinayo xaaladdooda.