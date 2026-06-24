Esmail Baghaei: Iiraaniyiintu waxay Og-yihiin in Nacaybka Cadowgu uusan ku Dhammaan Doonin Saxiixa Is-afgaradka.

Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Iiraan, Esmail Baghaei, ayaa ka falceliyay isbeddellada la xidhiidha isfahamka u dhexeeya Iiraan iyo Maraykanka.
Sida uu sheegay Mr. Baghaei, “Maraykanku waligiis daacadnimo kama muujin hab-dhaqankiisa uu ku wajahayo shacabka Iiraan.”
Qoraal uu ku daabacay shabakadda X, wuxuu ku yidhi: “Inkasta oo Iiraan ay sabab u lahayd shakigan, haddana waxay si niyad-sami leh u gashay habka diblomaasiyadda, waxayna saxiixday heshiis is-afgarad ah oo lagu soo afjarayo dagaalka lagu soo rogay.”
Baghaei wuxuu intaas ku daray: “Iiraaniyiintu waxay og yihiin in cadaawadda cadowgu aysan ku dhammaan doonin saxiixa is-afgarad, waxayna tallaabo kasta ku qaadi doonaan feejignaan, iyagoo tixgelinaya waayo-aragnimada 50-kii sano ee la soo dhaafay, gaar ahaan isbeddelladii dhacay sanad iyo badh-kii ugu dambeeyay.”
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Iiraan ayaa sidoo kale ku eedeeyay Maraykanka “hadallo is khilaafsan oo ku saabsan is-afgaradka lagu soo afjarayo dagaalka,” isagoo sheegay in hadalladani aysan wax ka tari doonin yareynta shakiga Iiraan, balse ay “kaliya xusuusinayaan jebinta ballanqaadyadii hore.”