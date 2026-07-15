Ruushka Oo Baahiyay Duqayn ay Iran ku Burburisay Xarunta Saadka Ciidamada Mareykanka ee Kuwait

Telefishinka Ruushka ee RT ayaa maanta baahiyay war sheegaya in Iiraan ay gantaallo ku weerartay bakhaarro ay leedahay shirkadda Kuwait and Gulf Link (KGL) oo ku yaalla deegaanka Mina Abdullah ee koonfurta Kuwait, iyadoo Tehran ay ku tilmaantay goobtan xarun muhiim u ah saadka iyo taageerada ciidamada Mareykanka ee ku sugan Galbeedka Aasiya.
Wararka ka soo baxay dhinaca Iiraan ayaa sheegay in Ciidanka Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah (IRGC) ay qaaday weerar lagu beegsaday waxa ay ku sheegeen “xarunta ugu weyn ee saadka milatariga Mareykanka ee gobolka”, isla markaana goobta uu dab ka kacay kadib weerarka.
Shirkadda Kuwait and Gulf Link (KGL) waa shirkad ku taalla Kuwait oo ka shaqaysa dhinacyada gaadiidka, kaydinta, iyo adeegyada saadka. Muddo sanado ah waxay la lahayd heshiisyo la xiriira adeegyada gaadiidka iyo sahayda ciidamada Mareykanka ee gobolka, gaar ahaan xilliyadii howlgalada Mareykanka ee Ciraaq iyo dalalka ku dhow.
Goobta Mina Abdullah waa deegaan istiraatiiji ah oo ku yaalla xeebta koonfureed ee Kuwait, kana mid ah meelaha muhiimka u ah warshadaha, dekedaha, kaydka shidaalka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga.
Falanqeeyayaasha arrimaha amniga waxay sheegayaan in haddii weerarkan uu xaqiijmo, ujeeddada ugu weyn ay noqon karto in Iiraan ay farriin u dirto Mareykanka iyo xulafadiisa, iyadoo beegsanaysa meelaha ay u aragto inay taageero u yihiin ciidamada Mareykanka ee gobolka.
Mareykanka wuxuu leeyahay saldhigyo waaweyn oo militari oo ku yaalla Khaliijka, waxaana Kuwait ay ka mid tahay dalalka martigeliya ciidamada Mareykanka iyo xarumaha taageerada. Sidaas darteed, goob kasta oo lala xiriiriyo sahayda ciidamada waxay noqon kartaa bartilmaameed marka xiisaddu kororto.
Weerarkan ayaa kusoo beegmaya xilli ay sii xoogeysanayaan dagaallada iyo weerarrada is-dhaafsiga ah ee u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan. Warbixinno hore ayaa sheegay in Iiraan ay sheegatay inay weerarro ku qaaday goobo Mareykan ah oo ku yaalla Kuwait, Bahrain iyo Jordan, iyadoo ku tilmaantay jawaab celin ku aaddan weerarro Mareykan ah oo ka dhacay gudaha Iiraan.
Dhanka kale, dowladda Kuwait waxay horey u cambaareysay weerarro lagu bartilmaameedsaday dhulkeeda iyo xarumaheeda muhiimka ah, iyadoo sheegtay inay khatar ku yihiin amniga iyo xasilloonida gobolka.
Haddii la xaqiijiyo burburka xarunta KGL, waxaa suuragal ah inay saameyn ku yeelato:
Sahayda iyo gaadiidka ciidamada Mareykanka ee gobolka.
Amniga Kuwait, oo ku yaalla meel aad ugu dhow marin-biyoodka muhiimka ah ee Hormuz.
Suuqyada tamarta caalamka, maadaama gobolka Khaliijku yahay xarun muhiim u ah dhoofinta shidaalka.
Kordhinta xiisadda militari ee u dhexeysa Iiraan iyo Mareykanka.
Si kastaba, faahfaahinta khasaaraha dhabta ah ee goobta, tirada gantaallada la adeegsaday iyo in bakhaarradu si buuxda u burbureen weli waxay u baahan yihiin xaqiijin madax-bannaan.