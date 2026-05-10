Safiirka Mareykanka ee Qaramada Midoobay Mike Waltz ayaa sheegay in Mareykanku qiimeynayo jawaabta Iran ee ku aaddan soo jeedintii ugu dambeysay ee lagu soo afjarayo dagaalka, isaga oo xusay in Washington ay leedahay xad cad oo aan laga gudbi karin.
Waltz wuxuu sheegay in caalamku uusan aqbali karin in Iran ay khatar geliso dhaqaalaha adduunka, isagoo ku eedeeyay Tehran inay weerarro ku hayso maraakiibta iyo marinada badda.
Hadalladan ayaa imanaya kadib markii warbaahinta dowladda Iran sheegtay in Tehran ay Pakistan u marsiisay jawaabteeda qorshaha xabbad-joojinta ee Mareykanka.
Waltz ayaa sidoo kale sheegay in Madaxweyne Donald Trump uu doonayo in diblomaasiyadda la siiyo fursad kasta oo suuragal ah, inkastoo Mareykanku uu diyaar u yahay in dagaalku dib u qarxo haddii wada-hadalladu fashilmaan.