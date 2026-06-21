Somaliland oo kalsooni ka Muujisay inay Aqoonsi ka Helyso Mareykanka iyo Itoobiya

Somaliland ayaa sheegtay inay waddo dadaallo diblomaasiyadeed oo ay kula xiriirayso Mareykanka iyo Itoobiya, iyadoo doonaysa inay hesho aqoonsi caalami ah, sida uu sheegay Madaxweynaha Somaliland, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi (Cirro).
Wareysi uu siiyay telefishinka i24NEWS intii uu ku sugnaa magaalada Jerusalem ayuu Cirro ku sheegay in Hargeysa ay leedahay “xiriirro furan” oo ay la leedahay maamulka Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, isagoo xusay in Mareykanka, Itoobiya, Imaaraadka Carabta iyo Kenya ay ka mid yihiin mudnaanta ugu sarreysa ee siyaasadda arrimaha dibadda ee Somaliland.
Madaxweynaha Somaliland ayaa sidoo kale tilmaamay in aqoonsigii ay Israel siisay Somaliland dabayaaqadii sanadkii 2025 uu qayb ka yahay dadaallada ay ku doonayso inay ku xoojiso joogitaankeeda caalamiga ah. Wuxuu sheegay in Hargeysa ay qorshaynayso inay safaarad ka furato Jerusalem, isla markaana ay Israel u fidinayso fursado la xiriira dekedda Berbera oo ah marin ganacsi oo muhiim u ah Geeska Afrika.
Cirro ayaa diiday in Somaliland lagu tilmaamo gobol ka go’ay Soomaaliya, isaga oo ku dooday in Somaliland ay ahayd dal madax-bannaan ka hor midowgii ay la gashay Soomaaliya sanadkii 1960.
Dhanka kale, wuxuu xusay heshiiskii is-afgaradka ahaa ee ay Somaliland iyo Itoobiya kala saxiixdeen 1-dii Janaayo 2024, kaas oo la xiriiray marin-badeed iyo iskaashi siyaasadeed.
Hase yeeshee, heshiiskaas ayuu sheegay in uusan weli hirgelin kaddib cadaadis diblomaasiyadeed oo ka yimid African Union iyo wadahadalladii ay dhexdhexaadisay Turkey ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya, kuwaas oo lagu gaaray Ankara Declaration.