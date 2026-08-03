Trump Oo Laba-wajiilenimo weyn ku Eedeeyay Hogaanka Sare Iran.

Madaxwayne Trump ayaa hogaanka Iran ku eedeeyay laba wajiilanimo isagoo sheegay in marba wax codsanayaan taasoo keeni karta cawaaqib xumo.
Trump oo arimahaasi ka hadlaya ayaa yiri: “Laba-wajiilenimo aad u weyn ayaa ka muuqata hoggaanka Iiraan!Waxay codsanayaan kulan, xitaa qaar ayaa dhihi kara way ka baryayaan arrintaas.
Wadahadalladu dhab ahaantii way bilaabmeen, waxaana la qorsheeyay in kulamo kale ay dhowaan dhacaan.
Laakiin ka dib waxay si kibir iyo geesinimo aan munaasib ahayn u sheegtaan in aysan jirin wax wada-hadallo ah oo dhacay, in aysan waxba ka wada hadlin, ayna kaliya la macaamilayaan Cumaan.
Kadibna waxay mar kale ku celceliyaan hadalladoodii hore, iyagoo sheeganaya in ay si awood leh gacanta ugu hayaan Marin-biyoodka Hormuz.
Halka marin-biyoodkaasi hadda uu si buuxda ugu jiro gacanta Ciidanka Badda Mareykanka iyo go’doomintayada, ama sida qaar ugu yeeraan darbiga birta ah ee Mareykanka.
Waxba uma gudbi doonaan Iiraan haddii aan annagu oggolaan, waxna ma mari doonaan ilaa heshiis laga gaaro ama la helo is-dhiibid buuxda.
Haddii Iiraan ay rabto inay qirato arrintaas iyo haddii kaleba, annagu dhab ahaantii waxaan wadnaa wada-hadallo lagu doonayo in xal loogu helo dhibaato ay iyagu abuureen tobannaan sano ka hor.
Arrintu waa mid aad u fudud: “Iiraan waligeed ma yeelan doonto hub nukliyeer ah!” ayuu hadalka kusoo koobay Trump