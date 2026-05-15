Maxay siday Dayuurad Maanta Ruushku ka Dejiyey Muqdisho? (Sawirro)

Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Dowladda Federaalka Soomaaliya Cabdifitaah Qaasim Maxamuud iyo Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed ee SoDMA Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa maanta magaalada Mogadishu kula wareegay gargaar bani’aadannimo oo ay Dowladda Ruushka ugu deeqday shacabka Soomaaliyeed, xilli dalka uu wajahayo xaalado adag oo la xiriira abaaro, barakac iyo dhibaatooyin nololeed oo saameeyay kumannaan qoys.
Gargaarkan oo ka koobnaa 25 tan oo raashin ah ayaa lagu wareejiyay Hay’adda SoDMA, oo ah hay’adda dowladda u qaabilsan maaraynta musiibooyinka iyo isku dubbaridka gurmadka degdegga ah. Munaasabadda wareejinta gargaarka ayaa waxaa goob joog ka ahaa Safiirka Dowladda Ruushka u qaabilsan Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Jabuuti Mikhail Golovanov, kaasoo booqasho shaqo ku jooga Soomaaliya.
Mas’uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in deeqdan ay kusoo aadeyso xilli ay jiraan baahiyo bani’aadannimo oo sii kordhaya, gaar ahaan deegaannada ay saameeyeen abaarta, fatahaadaha iyo colaadaha amni. Dowladda Federaalka ayaa muddooyinkii dambe waday dadaallo lagu xoojinayo taageerada caalamiga ah ee loo fidinayo dadka nugul ee Soomaaliyeed.
Wasiir Cabdifitaah Qaasim Maxamuud ayaa munaasabadda ka sheegay in Dowladda Soomaaliya ay soo dhoweyneyso taageerada ay beesha caalamka la garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed, isagoo xusay in gargaarka noocan oo kale ah uu muhiim u yahay qoysaska ay saameeyeen xaaladaha bani’aadannimo. Wasiirka ayaa tilmaamay in dowladda ay ka shaqeyneyso sidii gargaarada loo gaarsiin lahaa dadka ugu baahan si hufan oo degdeg ah.
Dhankiisa, Safiirka Ruushka Mikhail Golovanov ayaa sheegay in Dowladda Ruushka ay sii wadi doonto taageerada ay siiso Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada gargaarka bani’aadannimada, horumarinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashiga labada dal. Wuxuu sheegay in Moscow ay muhiimad gaar ah siineyso xoojinta xiriirka kala dhexeeya Soomaaliya, islamarkaana ay diyaar u tahay inay ka qeyb qaadato dadaallada lagu taageerayo shacabka Soomaaliyeed.
Safiirka ayaa sidoo kale tilmaamay in xaaladaha bani’aadannimo ee Soomaaliya ay u baahan yihiin iskaashi caalami ah, maadaama malaayiin qof ay weli wajahayaan cunto yari iyo xaalado nololeed oo adag. Hadalladiisa ayaa muujinaya in Ruushka uu doonayo inuu kordhiyo saameyntiisa iyo xiriirka uu la leeyahay dalalka Geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya.
Guddoomiyaha Hay’adda SoDMA, Maxamuud Macalin Cabdulle, ayaa uga mahadceliyay Dowladda Ruushka deeqda ay soo gaarsiisay shacabka Soomaaliyeed. Wuxuu sheegay in hay’addu ay dadaal ugu jirto sidii gargaarada loo gaarsiin lahaa dadka ay dhibaatadu saameysay, gaar ahaan dadka ku nool xeryaha barakacayaasha iyo deegaannada ay abaartu ka jirto.
Guddoomiyaha SoDMA ayaa sidoo kale carrabka ku adkeeyay in Soomaaliya ay wali wajahayso xaalado bani’aadannimo oo culus, islamarkaana loo baahan yahay taageero joogto ah oo caalami ah. Wuxuu xusay in dowladda Federaalka iyo hay’adaha gurmadka ay si wadajir ah uga shaqeynayaan yaraynta saameynta musiibooyinka dabiiciga ah iyo xaaladaha degdegga ah ee dalka ka jira.
Deeqdan cusub ee Ruushka ayaa kusoo aadeysa xilli Soomaaliya ay weli kasoo kabaneyso saameyntii abaarihii iyo fatahaadihii soo noqnoqday sanadihii la soo dhaafay. Hay’adaha Qaramada Midoobay iyo kuwa gargaarka ayaa marar badan ka digay in malaayiin Soomaali ah ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah, iyadoo carruur badan ay wajahayaan nafaqo darro iyo adeegyo caafimaad oo xaddidan.
Xiriirka Soomaaliya iyo Ruushka ayaa muddooyinkii dambe sii xoogeysanayay, iyadoo labada dal ay yeesheen kulamo diblomaasiyadeed iyo wada hadallo ku saabsan iskaashi dhinacyo kala duwan leh. Dowladda Ruushka ayaa marar badan sheegtay inay taageersan tahay dadaallada Soomaaliya ee dib u dhiska, amniga iyo horumarinta hay’adaha dowladda.
Gargaarkan 25-ka tan ah ayaa loo arkaa calaamad muujineysa sii xoogeysiga xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashiga bani’aadannimo ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Ruushka, xilli Soomaaliya ay sii waddo raadinta taageero caalami ah oo lagu xallinayo caqabadaha bani’aadannimo iyo kuwa horumarineed ee dalka ka jira.