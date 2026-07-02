Maxey ka Wada-hadleen Wasiirrada Arrimaha Dibadda Iiraan iyo Daalibaan?

Amir Khan Muttaqi, oo ah Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dowladda Daalibaan, ayaa u safray Tehraan si uu uga qeybgalo aaska Ali Khamenei, waxaana uu halkaas kula kulmay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Iiraan, Cabbaas Caraqji.
Faahfaahin ku saabsan waxyaabihii ay labada dhinac ka wada hadleen kulankan weli lama shaacin.
Sida aan hore u soo sheegnay, afhayeen ku xigeenka dowladda Daalibaan ayaa sheegay in marka laga soo tago Wasiirka Arrimaha Dibadda, Abdul Ghani Baradar Akhund, oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha Daalibaan isla markaana ah ku xigeenka siyaasadda ee ra’iisul wasaaraha, uu isaguna ka qeybgeli doono munaasabadda aaska hoggaamiyihii hore ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan.
Ilo xog ogaal ah ayaa BBC u sheegay in qunsuliyadda Iiraan ee magaalada Herat ay siisay muwaadiniinta Afgaanistaan in ka badan laba kun oo fiiso oo lacag la’aan ah, si ay uga qeybgalaan munaasabadda.
Sida ay sheegayaan ilahaasi, fiisooyinkan gaaban ee bilaashka ah waxaa inta badan la siiyay dhaqdhaqaaqayaasha bulshada rayidka ah iyo kuwa dhaqanka ee Afgaanistaan, waxaana la filayaa in dadka intooda badan ee helay ay Iiraan ka galaan iyagoo sii maraya gobolka Herat.