Wednesday, July 15, 2026
Heemaal Health new
Heemaal Sport new
Login
Heemaal Health new
Heemaal Sport new

Ingiriiska Oo ka Carooday In Garsoore Ismaaciil loo Magacaabay Kulanka Argentina iyo Ingiriiska.

by Heemaaln
1 minutes read
FacebookTwitterPinterestEmail
A+A-
Reset

Wargeysyada Ingiriiska ayaa ka carooday, kana muujiyay walaac go’aanka lagu magacaabay garsoore Ismaaciil Al-Faatix oo ah Mareykan asal ahaan ka soo jeeda Morocco inuu dhex-dhexaadiyo kulanka u dhexeeya Argentina iyo Ingiriiska.

Wargeyska Daily Mail, wuxuu sheegay; “Garsoore Ismaaciil Al-Faatix , wuxuu garsooray 4 kulan oo uu Lionel Messi ciyaaray tan iyo markii uu ku biiray Inter Miami, waxaana dhammaan kulamadaas guuleysatay kooxda Messi.”

Wargeyska Mirror, isna wuxuu baahiyay; “Garsooraha ciyaartu waa Al-Faatix, taasoo ka dhigan Argentina waxay heshay wixii ay doonaysay.”

Wargeyska The Sun, ayaa dhankiisa weriyay; “Garsoorahan waxaa aad u jecel dadka reer Argentina.”

Warbaahinta Ingiriisku, ma waxay cududaar u diyaarinayay natiijo ka soo horjeeda haddii ay ciyaarta ka soo baxdo, mise garsooraha ayay cadaadis saarayaan si uu uga fogaado khaladaad caawin kara Argentina?